『阿波しじら 雨縞模様 夏着物 木綿着物 浴衣【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 11分に出品され03月19日 21時 11分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
高級 訪問着 正絹 袷 フォーマル 金駒刺繍 饅頭菊 桔梗 梅 トールサイズ
¥ 7800
黒留袖 正絹 刺繍 銀彩 荒波 ビンテージ着物 kimono A-1964
¥ 10257
訪問着 扇 椿 藤 菊 梅 着物 115a d
¥ 12900
本場大島紬 アンサンブル 着物 正絹 袷 バチ衿 RK-2570
¥ 10764
付下げ 上品な花柄模様 金彩 叩き染 桜鼠色 ガード加工 K-3455
¥ 9620
落款あり、乳白色の地に密やかに咲く白椿が美しい、正絹髭紬の名古屋帯です
¥ 9828
N-877◇美品 ５点セット 着物 正絹 成人式 振袖・長襦袢袋帯帯揚げ帯締め
¥ 19227
Y1409◇正絹 総絞り『水浅葱色×麻の葉』手縫い仕立て 訪問着 着物
¥ 12675
値下げ交渉ＯＫ！単衣 亜麻色 琉球絣 正絹 Ｃ４１６
¥ 9620
<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 着物 着付け練習用 白 147
¥ 16830
大幅値下★新品未使用★ 西陣 【京藝】謹製 袋帯 「トルキー華更紗文様」手描き
¥ 12870
アンティーク名古屋帯 大正ロマン 刺繍
¥ 13250
◆おふく◆デニムの半巾帯 レース リバーシブル 着物
¥ 10296
未着用 色打掛 総唐織 金糸 御所車 菊 松 萩 蛇籠 着物 105a d
¥ 44250
新品 豪華 高級 総刺繍レース 振袖 長襦袢 セット レトロ モダン ホワイト
¥ 60000
訪問着 加賀友禅小紋 丹後ちりめん
¥ 7800
ひろこちゃん様♦︎単衣♦︎色無地♦︎一つ紋付♦︎肩身丈158㎝ 裄63cm♦︎帯セット
¥ 9126
ED-1 紬 生紬 御召茶色 紺滅色 葉 花柄 身丈長め 残布 美品
¥ 15000
落札価格10764円
294 入札履歴
終了
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