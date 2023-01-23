『阿波しじら 雨縞模様 夏着物 木綿着物 浴衣【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 11分に出品され03月19日 21時 11分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 夏着物としても、浴衣としても着用頂ける木綿の阿波しじらです。



着物が増えましたので出品させて頂きます。



雨縞模様で、

薄いグレーに濃いグレーの雨縞のような感じです。



居敷当もつけております。



バチ衿です。



５年程前に購入し、数回着用しておりまして、その度に家庭の洗濯機でおしゃれ着洗いをしております。



木綿着物仕立てでお願いしましたので、手縫いなのかミシンなのかは私には判断できかねます。和裁の知識がなくて申し訳ございません。



写真に写っているしわも、洗濯してアイロンあてて頂けるとキレイな状態になるかと思います。



目立った汚れなどは見受けられませんが、見落としがあるかもしれません。



裄66

肩から161

後幅29.5

前幅23



どうぞよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 阿波しじら 雨縞模様 夏着物 木綿着物 浴衣