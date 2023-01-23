『未使用級✨ コーチ 2way 自立 グレース キャリーオール ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 13時 35分に出品され03月15日 13時 35分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #けいのレディースバッグ



■状態 A

【商品説明】

2way

ショルダーバッグ

ハンドバッグ

トートバッグ

自立

シボレザー

リファインドペブルレザー

スネーク エンボスドレザー

スクエアフォルム

スリップポケット

ホース&キャリッジ

ホース金具

ストラップ

馬車ロゴ

チャーム

ロゴ金具

通勤

通学

肩掛け

手持ち

手提げ

本革

レザー

自立

オケージョン

ビジカジ

式典

セレモニー

入学式

卒業式

成人式

結婚式

パーティー

2次会

大人

気品のある女性

OL

社会人

上品

上質

高級感

レディース

ウィメンズ

メンズ

ユニセックス



デイリーからフォーマルまで、幅広いシーンで活躍するサイズ感☆

付属のベルトを外して、ハンドバッグとしても使用可能です♪

希少カラーでなかなか出回りがないためこの機会をお見逃しなく！



全体的に状態が良いため、

まだまだ長い期間ご使用頂けます♪

■カラー

グリーン

緑

ピスタチオ

黄緑

■サイズ

高さ18

横幅23

マチ11

ハンドル14

ショルダー125

※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承下さいませ。



■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

※色は映りの具合や端末の環境などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ

※発送はなるべく安くなるようにしているため、小さくなるように梱包してお送りしています

※追加料金が発生する場合はその分加算しますので、ご希望は商品購入手続き前にコメント頂けると幸いです

※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい

※状態確認は人間がしているため、汚れなどの見落としはご容赦下さいませ

状態に神経質な方のご購入はお控え下さい

※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます

※購入後のクレームは対応しかねます

ご理解した上でのご購入をお願致します

※ご不明点ございましたらお気軽に、ご質問下さいませ

管理番号 85 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用級✨

コーチ

2way

自立

グレース

キャリーオール

ショルダーバッグ