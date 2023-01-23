『バブアー Barbour ヴィンテージ オイルド ジャンパー 傷みかなり有【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 15時 36分に出品され03月19日 15時 36分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ブランド: バブアー Barbour ヴィンテージ オイルド ジャンパー

○色: ブラウン

○サイズ: 不明

○着丈：86cm、身幅60cm、

○内側のチェック部分かなり劣化激しいです。写真ご確認下さい。

○84年製でしょうか。



ご覧いただきありがとうございます。

平素多忙の為、細かく採寸が出来ません。ご要望がありましたら採寸致しますのでコメント下さいませ。



メルカリ数年ぶりの為、不馴れでお返事等時間がかかるかもしれません。ご迷惑をお掛けしますが、どうぞ宜しくお願い致します(_ _)







素材...オイルドコットン



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バブアー

Barbour ヴィンテージ オイルド ジャンパー 傷みかなり有