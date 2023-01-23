『DOUGLAS QB1K XS ショルダーパッドとRiddell ヘルメット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 58分に出品され03月29日 23時 58分に終了予定です。即決価格は43,700円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い安全性】

DOUGLASのショルダーパッドは、アメリカンフットボールにおける衝撃吸収性能が優れています。選手の安全を第一に考えた設計です。



【快適なフィット感】

XSサイズで、体にぴったりフィットするデザイン。動きやすさと快適さを両立しています。



【信頼のブランド】

Riddellのヘルメットは、選手の頭部をしっかり守るための高い技術が詰まっています。信頼性の高いブランドです。



数回使用しました。

カバンつきです



- ブランド: DOUGLAS

- モデル: QB1K XS

- 色: 青

- サイズ: XS

- ブランド: Riddell

- タイプ: ヘルメット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>アメリカンフットボール>>>ショルダーパッド 商品の状態: やや傷や汚れあり