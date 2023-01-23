『LE LABO ANOTHER 13 オードパルファム 50ml【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 07時 28分に出品され03月17日 07時 28分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 英国のファッション・アート・カルチャー雑誌”アナザーマガジン”とのクリエイティブ・コラボレーションで生まれたANOTHER 13。 合成香料によるアニマルムスク、アンブロキシドが、病みつきになるようなダーティな香りに仕上げ、厳選した成分であるジャスミンとモスが刺激と光をもたらす香りです。



定価¥30,800

50mlの為、店舗にてリフィル可能

人気商品ですが中古の為、値下げ対応可能です。

クローゼット保管ですので劣化は無いと思います。

下記ご参考にして下さい。

購入店舗:青山店

今回初出品です。

※偽物の出品が増加してる為、質問承ります。

尚転売の恐れがある方には取引致しません。



サンプル香水とシャワージェルも

ご希望の方お付け致します。

全部もしくは希望の物のみも対応可能です。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルラボ