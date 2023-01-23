『USARMY アメリカ軍 アノラックパーカー ジャケット XXL YB1【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 36分に出品され03月10日 16時 36分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 USARMY アメリカ軍 アノラックパーカー ジャケット XXL YB1



アメリカ軍のアノラックパーカーです。なかなか市場にも出回らないアイテムだと思います。プルオーバータイプのアノラックで、ジャケットの上から羽織るオーバーサイズ仕様。高騰しているミリタリーアイテムの中でも、球数も少なく、着てる人も少ないアイテムだと思います。



肩幅68cm

身幅76cm

着丈74cm

袖丈62cm



A94



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ USARMY アメリカ軍 アノラックパーカー ジャケット XXL YB1