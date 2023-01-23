『新品未使用 美品 PLST （プラステ） ストレッチオーバーサイズダウンコート【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 21時 27分に出品され04月12日 21時 27分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます♡



※※希望価格での対応は致しかねます。コメントのみでの対応でお願い致します※※



プラステ PLST

ストレッチオーバーサイズ ダウンコート

Mサイズ

ダウン90% フェザー10%



人気で、このホワイト、Mサイズは、即完売して

しまったダウンコートです♡

最後の１点を購入しました。また、ネットでも即完売したお品♡

横からのフードの立ち上がりが、お顔をすっきり♡

小顔効果があり、もこもことしたオーバーサイズ感と、このふんわりのテントラインで、スタイル良く見せてくれ、軽くて暖かいダウンでおすすめ♡

また、裾にコードがついているので、絞ったり

伸ばしたり、コーディネートが楽しめるダウン

です♡今季トレンドのブラウンやグレーカラーとの

相性も抜群です！



気に入って、購入しましたが、子供が小さく

結局汚してしまいそうで、、着用しておりません。折角なので、どなたかお気に召して頂きました

方に♡

定価は3万円以上のお品♡

現在もフードが取り外しできるものが販売されて

いて、人気のダウンです♡

お品物も年々値上がりしております。是非この機会に♡寒くなってきましたので、これから沢山ご活躍頂けるかと思います♡



圧縮して発送致しますが、結構かさばりますので、

お値下げは不可でお願いします。





試着のみの綺麗なお品です。

タグは、着用しようと思い、破棄しております。

あくまでも個人クローゼット保管のお品。保管品ですが、見たところ汚れやキズは見当たりませんが、

素人のチェックである事、judgeの厳しい方はご遠慮ください。その分、お値段もお安く出品しております。新品未使用ですが、ショップでの購入品とは異なります。上記全てご理解ご了承頂ける方で♡



トラブル防止の為、プロフ必読にてお願い致します。すり替え防止の為、返品、返金、キャンセルは、一切お受けできかねます。納得の上、ご購入お願い致します。



カラー...アイボリー、ホワイト





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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 美品 PLST

（プラステ）

ストレッチオーバーサイズダウンコート