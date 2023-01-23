『STAND OIL スタンドオイル chubby bag 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 00時 52分に出品され03月11日 00時 52分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 伊勢丹新宿のポップアップにて購入し、2ヶ月ほど使用しました。

ほとんど目立ちませんがキーホルダーを金具部分につけていた為少々剥がれがございます(画像3,4)



即購入可

自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ STAND

OIL

スタンドオイル chubby

bag

黒