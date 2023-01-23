『新品 LONGCHAMP ロンシャン ルプリアージュ ネオ ショルダーバッグ L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 21時 27分に出品され03月21日 21時 27分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レディース

バッグ

トートバッグ



longchamp



"素材：ナイロン

サイズ：46*37*18

仕様開閉：ファスナー スナップ

内側：オープンポケット×1

※A4サイズ収納可



付属品：ロンシャンカード、袋

産地：フランス



即購入歓迎です

※値下げ交渉はご遠慮願います



◆その他

※宅急便コンパクトでの発送です。適度に畳ませて頂きますので、

シワがつくことがありますが、使用していくうちに無くなっていきますので、どうぞご安心下さい。

※自宅保管品となります。喫煙や日焼けなどはございません。

海外正規取扱店購入であり、不具合や真贋等の問題は一切ございませんので、ご安心の上お買い求めください。

ナイロン素材の性質上、折じわや色ムラが見られる場合がございます。





また、天然皮革を使用している箇所がございますが天然素材の為、表面に細かいキズやシワ等が見受けられる場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

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