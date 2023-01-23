『【小型】鉄瓶 1.3ℓ 南部鉄器 南部光悦 伝統工芸 桜図 美術【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 24分に出品され03月27日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,316円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【小型】鉄瓶 1.3ℓ 南部鉄器 南部光悦 伝統工芸 桜図 美術



刻印は南部光悦。



内側にサビがあります。そのままお使いいただけますが、使いはじめは、お湯を沸かし、何度か入れ替えて下さるとよいかと思います。



この鉄瓶は桜花を中央に配したバランスのよいデザインが美しいです。



持ち手の根元の方を持っていただき、蓋が落ちないようにもう一方の片手で押さえてご使用下さい。持ち手も蓋も熱くなりますので、両方とも鍋つかみを添えてお使い下さい。



湧水を鉄瓶で沸かして飲むと、本当に美味しいです。鉄分補給や水分補給をされるとお体によいと思います。



1〜2人のご家庭で使われるのにちょうどよい大きさです。



お手入れは、お湯を残さず、錆びないよう、軽く空焚きして水分を飛ばして下さい。強い空焚きは厳禁です。蓋の裏に蒸気が残りますので、それも布等で拭ってあげて下さい。



幅：約20cm（注ぎ口まで）

高さ：約24㎝（持ち手まで）

水漏れ：無し

重さ:1910g



いっぱいいっぱい入れると1.3㍑入ります。



丁寧な採寸を心掛けておりますが、多少の誤差はご容赦下さい。



中古品ということをご理解頂ければ幸いです。



鉄瓶は日本近代の生活史を彩る伝統工芸品です。実用と鑑賞の両用に資するものです。愛用・愛玩下さいますと幸いです。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: やや傷や汚れあり