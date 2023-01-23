『【小型】鉄瓶 1.3ℓ 南部鉄器 南部光悦 伝統工芸 桜図 美術【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 24分に出品され03月27日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,316円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
呪物 人形 日本人形 動く系 曰く付き 3体 まとめ売り オカルト 都市伝説
¥ 8424
未使用 正倉院蔵 忍冬鳳凰密陀絵柄文庫 漆塗 蒔絵 八寸屏風 伝統工芸 宝物
¥ 12500
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¥ 7644
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¥ 8970
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茶道具 江戸期 青木木米造 染付『帆船風景文』茶碗 ★時代物★
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銀製 鳥形 香合 一鶴斋
¥ 17550
【輪島塗 6.5寸二段重箱】布着本堅地 稲妻沈金 未使用/長期保管品
¥ 10920
申相浩(人間国宝)青磁大皿
¥ 44880
【秋の床飾り】鍋島 伊万里 大川内山 小笠原長春 白磁 白虎 置物 共箱
¥ 10400
九谷焼 織田恵美作 赤絵細描 酒盃 酒杯 共布共箱 2点まとめて D R8072
¥ 31008
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¥ 10960
益子焼 渡辺治夫作 青磁￼掻落椿文壺
¥ 7020
珍品！元〜明時代 磁州窯鉄絵 小茶碗 注文品か 絵高麗茶碗
¥ 23320
落札価格7316円
254 入札履歴
終了
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