『さ2様専用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 03時 01分に出品され03月11日 03時 01分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23年5月SSENSEにて購入。

ours 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ さ2様専用