『オリンパス OLYMPUS STYLUS 1s デジタルカメラ【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 02時 29分に出品され03月17日 02時 29分に終了予定です。即決価格は17,350円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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動作確認済みです。

液晶に僅かに焼けがあります。



商品内容: 画像1枚目参照



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m-071807-04 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし