『90s スターター カレッジ ハーフジップ 中綿 ジャケット XL アメリカ古着【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 15時 24分に出品され03月22日 15時 24分に終了予定です。即決価格は8,720円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|XL(LL)
|ブランド:
|スターター
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¥ 11490
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落札価格8720円
83 入札履歴
終了
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