『90s スターター カレッジ ハーフジップ 中綿 ジャケット XL アメリカ古着【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 15時 24分に出品され03月22日 15時 24分に終了予定です。即決価格は8,720円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※ ペンステイト、ペンシルベニア州立大学の

中綿入りアウターです。ハーフジップで大きなシルエット。中綿もしっかりで真冬に対応します。着用感ほぼなく、貴重なほど状態は良いです^ ^





◾️サイズ XL



◾️カラー ネイビー ホワイト グレー 紺色 白 灰色



◾️ブランド スターター



◾️ 特徴的



USA輸入 USA古着

アメカジ

オーバーサイズ

ビッグシルエット

90年代

中綿

刺繍

カレッジ

ペンシルベニア州立大学









【平置き実寸サイズ】





着丈77

身幅81

肩幅 首元から袖先まで87

袖丈







【状態&傷や汚れ】



◾️ A





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◾️S 新品、新品に近い（タグ付き新品や、家での試着のみの品）

◾️A 美品（着用感少なく、かなり状態の良いもの）

◾️B 良好（目立った傷や汚れの無いもの）

◾️C やや傷あり（写真やコメントでわかりやすく説明します）



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一点もののアメリカ古着を中心に、出品しております( ^ ^)/





#チェコのお店





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まとめ買いご相談。







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素材···ナイロン



カラー···ブルー



フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: スターター

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

スターター

カレッジ

ハーフジップ

中綿

ジャケット

XL

アメリカ古着