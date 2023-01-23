『MONCLERモンクレール ダウンフードトグルニットセーター【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 00時 22分に出品され03月08日 00時 22分に終了予定です。即決価格は18,920円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MONCLER MAGLIONE TRICOT KNITTED POLO SHIRT



素材/(ボディー)毛100%

(フード部分)ナイロン100%,(フード中綿)ダウン90%,フェザー10%



重量/920g



色/ネイビー



サイズ/M

着丈(肩の頂点～裾)67cm

肩幅40.5cm、身幅50cm、袖丈67.5cm



イタリア製



モンクレールジャパンタグ



多少の着用感は見られますが、状態良好です。

レアアイテムだと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MONCLERモンクレール

ダウンフードトグルニットセーター