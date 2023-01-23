『ルイヴィトン ウォーターフロントラインミュール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 28分に出品され03月31日 21時 28分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTONの

ウォーターフロントラインミュールです。



光の加減で若干わかりづらいですが

ブラックのモノグラムです。

写真13枚目の公式サイトの写真も

ご覧ください。



サイズ表記は7(26センチ程度)です。



4〜5年ほど前に

ルイ・ヴィトン

ジェイアール名古屋タカシマヤ店で

購入した商品です。



コロナ前に行った旅行のプールサイドで

3回ほど着用したのみなので

ソールの減り等ほぼなくかなり綺麗な状態ですが

写真7枚目わかりづらいぐらいの

レベルですが

一部レザーの擦れがございます。



購入時の付属品全て揃っております。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ルイヴィトン

ウォーターフロントラインミュール