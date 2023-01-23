『ジャランスリウァヤ タッセルローファー ブラック サイズ7 1/2【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 21時 04分に出品され04月11日 21時 04分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Jalan Sriwijaya ジャランスリウァヤ タッセルローファー 98811

カラー：BLACK

ソール：DAINITE

サイズ：7 1/2

多少の使用感はありますがまだまだ使用いただけると思います。

箱あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26cm ブランド: ジャランスリウァヤ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ジャランスリウァヤ

タッセルローファー

ブラック

サイズ7

1/2