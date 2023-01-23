『Louis Vuitton モノグラム ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 13時 30分に出品され04月07日 13時 30分に終了予定です。即決価格は10,050円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 - ブランド: Louis Vuitton

- 素材: レザー

- 色: ダークブラウン

- デザイン: モノグラム

- 状態: 使用感あり、ショルダー部分破損



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 全体的に状態が悪い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Louis

Vuitton

モノグラム

ショルダーバッグ