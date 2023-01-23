『拓殖大学ワッペン付きジャージ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 00時 16分に出品され03月21日 00時 16分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 拓殖大学ワッペン付きジャージ上下エメラルドグリーン色サイズはXLくらいです。

数回着用したのみです。お好きな方ノークレームノーリターンでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 拓殖大学ワッペン付きジャージ