『【極美USED】 NIKE × UNDERCOVER UBA【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 14時 43分に出品され03月22日 14時 43分に終了予定です。即決価格は18,354円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品情報】

ブランド名： NIKE / UNDERCOVER ナイキ / アンダーカバー



商 品 名： トラックスーツ / セットアップ / ジャージ / トラックジャケット / トラックスーツ



色 柄： マルチ



サ イ ズ： M（L程度）



状 態：汚れなどなく綺麗な状態





【SIZE：cm】

アウター

着丈 ：71

身幅 ：62

肩幅 ：57

そで丈：59

パンツ

ウエスト：40

股上 ：34

股下 ：68

※素人採寸となりますので多少の誤差はお許し願います。



【商品説明】

デザイン、カラー、素材、全てにハイセンスな1着。組み合わせ次第ではストリートはもちろんモードにもハマるアイテムです。



【注意点】

自宅にて保管しております。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。usedになるので神経質な方はご遠慮ください。気になることがございましたら事前にご質問ください。



即購入大歓迎です。

お気軽にコメントお待ちしております☺︎





まとめてご覧になる場合はこちらから→→#ハルの古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美USED】

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