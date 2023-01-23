『グランドセイコー Elegance Collection SBGM221【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 04時 49分に出品され03月27日 04時 49分に終了予定です。即決価格は540,000円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 文字盤カラー...シルバー

ベルトカラー...ブラウン



大谷選手がドジャースの入団会見で着用していたモデルです。



外装:ステンレススチール 裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス

裏ぶた仕様:シースルーバック

6本ねじ固定裏ぶた

ガラス材質:ボックス型サファイア

コーティング:内面無反射コーティング

ケースサイズ:横 39.5mm 縦 46.9mm 厚さ 13.7mm

バンド幅:19mm

バンド材質:クロコダイル

中留:ワンプッシュ三つ折れ方式

腕周り長さ（最長）:185mm



ムーブメント:9S66 Instructions

駆動方式:メカニカル 自動巻（手巻つき）

駆動期間:最大巻上時約72時間(約3日間)持続

静的精度:平均日差+5秒～-3秒

グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。また、メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動）によっては、前記の精度の範囲を超える場合があります。



防水:日常生活用防水

耐磁:あり

重量:88 g

その他:

石数 35石

24時針（デュアルタイム表示機能）

カレンダー連動時差修正機能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: グランドセイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ グランドセイコー

Elegance

Collection

SBGM221