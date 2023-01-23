『INDIA EMBROIDERY BAG【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 08時 45分に出品され03月20日 08時 45分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 INDIA EMBROIDERY BAG

Ameri VINTAGE

アメリヴィンテージ バッグ



カラー カーキ

✨新品未使用✨タグ付き

公式サイト購入



クローゼット整理の為出品いたします♡

刺繍が素敵です♪



光沢のある糸とスパンコールを織り交ぜて刺繍を施したインド生産の巾着バッグ。

秋冬に映えるベロア生地に、光沢のある刺繍糸でエスニック柄を表現したキャッチーな一点。

紐先に付けたタッセルがインディアンな雰囲気を演出してくれます。

底材に厚みをもたせることで型崩れを防止しました。

見た目以上に容量があり、内ポケット付きのため実用性も抜群◎

一点取り入れるだけでスタイリングのアクセントになる今季おすすめのアイテムです。



素人保管ですので完璧を求める方や神経質な方のご購入はご遠慮ください。

折り畳みシワはご了承下さい！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ INDIA

EMBROIDERY

BAG