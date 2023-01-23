『OMM Rotor Foot Pod ローターフットポッド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 06時 24分に出品され03月26日 06時 24分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OMM Rotor Foot Pod / ローターフットポッド



Rotor Hood Jacket 、 Rotor Pantと組み合わせて、軽量で順応性のあるスリープシステムを実現します。



開封して一度試したのみの美品です



SPEC / 商品スペック



サイズ

ワンサイズ

パッキングサイズ : 10cm x 12 cm



重量

55g



素材

Primaloft Cross-Core ECO GOLD 60g

PointZero 100 22gsm nylon ripstop fabric

・ダウンプルーフ

・DWR加工 防風



カラー

Black



断熱性能

3.0 TOG （乾燥状態）

2.2 TOG （濡れた状態）









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カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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アウトドア寝具 タグ OMM



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