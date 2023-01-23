『【mont-bell】ライトアルパインダウンパーカ ダウンジャケット 黒 M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 48分に出品され03月19日 06時 48分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『ブランド』

mont-bell モンベル



フード付きダウンジャケット

ライトアルパインダウンパーカ



超高品質の800フィルパワー・EXグースダウンを、スリーピングバッグで培ったボックス構造で封入し、軽やかな着心地ながら高い保温力を持たせたモデルです。

表地に施した撥水加工が雪の付着を防ぎ、厳冬期登山の防寒着として高いパフォーマンスを発揮。

アウターとして着用しやすい2トーンデザインを採用しています。





『表記サイズ』

：［M］必ず実寸サイズをご参照ください。



『実寸サイズ』



着丈:約66cm

身幅:約53cm

裄丈:約61cm

肩幅:約48cm





【若干の誤差などはありますのでご理解ください】



『状態』

：目立った傷や汚れ無し



k151



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【mont-bell】ライトアルパインダウンパーカ ダウンジャケット 黒 M