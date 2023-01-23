『本日限定値下げ DAIWA PIER39 ダイワピア チェックシャツ ブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 43分に出品され03月22日 21時 43分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER39 ダイワピア チェックシャツ ブラウン



サイズ···M



ビショップにて自身が購入、着用回数5回未満。

目立った傷み等なくきれいな状態。



中古品であることをご理解頂いた上でご購入お願いします。

キャンセル、返品は受付けておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 本日限定値下げ DAIWA

PIER39

ダイワピア チェックシャツ ブラウン