『アディダス 3本ライン トリコロール トラックジャケット ジャージ 上下 希少品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 18時 18分に出品され03月26日 18時 18分に終了予定です。即決価格は10,245円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【adidas スリーライン トリコロール トラックジャケット ジャージ セットアップ 上下】



★送料無料・匿名配送・即購入可能です★



人気の鮮やかなカラーセットアップです。

ナイロン パーカー シャツ ニット スウェット 長袖 カットソー とコーディネート頂けます。



ナイキ オリジナルス チャンピオン ニューバランス プーマ リーボック フィラ アンブロ ノーティカ トミーヒルフィガー お好きな方にもお勧めです。



◆ Point ◆



春 秋 冬 メンズ

希少 オールド モデル

ゆるだぼ 90s ビンテージ

レトロ デザイン デサント

ロゴ 刺繍 3本線 ジャケット パンツ

ストリート アウトドア スポーツ

フランス サッカー フットサル

トレーニング ランニング ブルゾン

ビッグシルエット オーバーサイズ

常田 大希 キングヌー



◆ブランド◆



アディダス / adidas



◆表記サイズ ◆



O サイズ（XL）



＊ジャケット＊

・肩幅 67㎝ ドロップショルダー

・身幅 62㎝

・着丈 68㎝

・袖丈 59㎝ 脇下から



＊パンツ＊

・ウエスト 80 〜 100㎝ ウエスト紐あり

・ワタリ 34㎝

・股下 75㎝

・股上 32㎝

・裾幅 12㎝ ジップ 開封可能



素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。



◆カラー・柄◆



ブルー ホワイト レッド / 青 × 白 × 赤 トリコロール



◆素材 ◆



ポリエステル



◆コンディション◆



パンツの右裾ジッパー持ち手に欠けは御座いますが、開閉は問題なくまだまだご着用頂けます。



＊古着、ヴィンテージ・ユーズド品である事をご理解の上ご検討お願いいたします。



＊写真の色彩に関しまして、閲覧環境等により実物の色と異なる場合がございますのでご了承ください。



＊個人保存の為、完璧なものは御提供できませんので神経質な方はご購入をお控えください。



＊折り畳んでの発送となりますので到着時のシワなどはあらかじめご了承ください。





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最後までご覧頂きましてありがとうございます。

お気に召しましたら是非ご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アディダス

3本ライン

トリコロール

トラックジャケット

ジャージ

上下

希少品