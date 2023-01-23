『大谷翔平Dodgers ニューエラ9FORTYワールドシリーズ2024キャップ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 06時 27分に出品され03月18日 06時 27分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

New Eraは、スポーツキャップのリーディングブランドとして知られています。特にMLBの公式キャップを製造しており、その品質とデザインは多くのファンに支持されています。



【特別なデザイン】

このキャップは、ワールドシリーズを記念した特別なデザインです。LAとNYのチームを象徴するロゴが施されており、ファンにとっては貴重なアイテムとなります。

大谷翔平選手のファン必見です。



アジャスタブルでサイズ調整が可能



- ブランド: New Era

- モデル: 9FORTY

- 色: 黒

- デザイン: WSNY（ワールドシリーズニューヨーク）

- イベント: ワールドシリーズ



※神経質な方はご遠慮ください

※購入後の返品・返金には応じかねますので、あらかじめご了承下さい。

★この商品につきましては値下げ交渉いたしません。

ご理解していただける方、よろしくお願い致します。



リーグ名/大会名···メジャーリーグ/MLB



チーム(球団)名···ロサンゼルス・ドジャース



タイプ···選手 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>記念グッズ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イーケーバイニューエラ