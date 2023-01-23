『TORY BURCH エレノア スモール ロング ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 06時 27分に出品され04月24日 06時 27分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TORY BURCH エレノア スモール ロング ショルダーバッグ



質感豊かなペブルドレザーを厳選し、滑らかなアクセサリーと組み合わせた、洗練されたスタイリッシュなバッグです。気軽に持ち運べる、職人技が光る逸品です。日常のニーズに合わせて、ショルダーまたはレザーストラップでクロスボディに持ち運ぶことができます。ペブルドレザー、マグネットスナップ付きフラップ

調節可能なレザーストラップ（垂直方向の持ち運び高さ 40cm）

外部ジッパー付きバックポケット 1 つ、内部ジッパー付きポケット 1 つ、内部スリップポケット 2 つ

高さ12.5cm、長さ23.5cm、奥行き4cm

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※工場製品とは何ですか

正規アウトレット店の商品基準を満たしております。

レザー、メタル、ファブリックはブティックより少し甘めですが、B級品や中古品ではありません。

アウトレット専門商品、シーズンオフ商品、余剰商品、

人気商品の廉価版として販売された商品です。



◇こちらはTory Burchの海外アウトレット品になります。

国内ブティック品の様な完璧なものをお求めの方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。



宜しくお願い致します。



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値下げ交渉承ります！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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