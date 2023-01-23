『vintage 80s リトルラスカルズ Tシャツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 06時 01分に出品され03月30日 06時 01分に終了予定です。即決価格は11,310円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージ リトルラスカルズTシャツになります



30〜40年代にアメリカで放送されてましたコメディのキャラクターとバドワイザーパロディのTシャツになります



タグは見えにくいですが、サイズ表記あるなら Lか XLだと思います



シングルステッチ



薄いシミがあります



古着

ビンテージ

レトロ

あいみょん

フリーアンドイージー zigzag フェス

チャンピオン アローズ アーバンリサーチ

リーバイス バンt ロックt 希少

Lee インク ink フレイフレイ ブルーナボイン

levis 501 505 xx 606

ビンテージ ヴィンテージ 希少 レア アメカジ 検/東洋エンタープライズ シュガーケーン バズリクソンズ リアルマッコイズ ウエアハウス フェローズ ビッグE レプリカ デッドストック 赤耳 デニム ヴィンテージ ジーンズ 501 505 リー アメカジ Vintage USA ビンテージ 古着 ドゥニーム フルカウント LEE リー ラングラー アメカジ リアルマッコイ ウエアハウス フェローズ フルカウント ショット バンソン エビス バズリクソンズ シュガーケーン 501XX 66前期 赤耳 デッドストック 506xx 507xx 517 646 684 505 551zxx 501zxx 40s 50s 60s 70s 80s 90s

シアーズ アローズ バンT ロックT ムービーT

BEAMS ビームスプラス ヘラクレス バータグ ランタグ リーバイス 501 2’nd ベルベルジン

キムタク RonHerman ロンハーマン RHC ラルフローレン RRL ベイフロー オーシャンズ SAFARI OCEANS

サーフ WTW ベイフロー スタンダードカルフォルニア

ジャクソンマティス 2nd 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ vintage

80s

リトルラスカルズ Tシャツ