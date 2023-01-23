『Supreme Our Lady Work Shirt khaki M【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 10時 42分に出品され03月03日 10時 42分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme Our Lady Work Shirt



カラー：khaki



サイズ：M

サイズ詳細画像に添付しております。



購入先：Supremeオンライン購入品



付属品：専用袋、全タグ、ステッカー2枚付 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Our

Lady

Work

Shirt

khaki

M