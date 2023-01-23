『【大人気】VAN JACKET ブルゾン スイングトップ LL チェック 刺繍【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 10時 17分に出品され03月30日 10時 17分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ↑管理番号→ 3207



本品は 『 即購入OK 送料無料 』♪

お忙しい中、ご閲覧ありがとうございます(^-^)



またこちらをクリックすると商品一覧が見れます↓

#【即購入OK】NANAショップ



*☼*―――――*☼*―――――*☼*



☆寸法 (cm 平置き採寸 )

身丈：67

袖丈：61

身幅：64

肩幅：50





☆カラー : ネイビー レッド ホワイト グリーン







☆素材メーカー :「画像に記載」しております





☆状態 :【A】





【S】新品 又は 未使用に近い商品



【A】若干の使用感はあるがキレイな商品



【B】多少の使用感はあるが、全体的に目立った汚れはなし



【C】使用感や目立つ汚れ等がある



【注意点】









*☼*―――――*☼*―――――*☼*









❤️❤️補足事項❤️❤️







⭐️ お願い(注意)事項 ⇒ 「プロフィール欄」に記載してます♪





-----



⭐️コメントの返信 ⇒ 仕事の都合上遅くなることがありますが、遅くとも「24時間以内」にお返事いたします。



〶 梱包の際、圧縮し発送をする場合がございます。保管や発送時によるたたみジワはご容赦ください。



〶発送は1〜3日中に『らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便』にて行います。お急ぎの方や、発送方法のご希望あれば事前にコメントください☆



最後まで、お読みいただきありがとうございます^^



お時間があれば、ぜひ当店でのお買い物をお楽しみください❤️

#【即購入OK】NANAショップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴァンヂャケット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【大人気】VAN

JACKET

ブルゾン スイングトップ LL

チェック 刺繍