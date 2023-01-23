『ロサンゼルスアパレル セットアップ L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 10時 17分に出品され03月30日 10時 17分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロサンゼルスアパレル セットアップ Lサイズ

⚠️

上の袖当たりが目立ちにくいが薄いシミ

ウエストの少し下に小さなシミあり

ズボンの後ろポケット小さい穴あり

写真でご確認ください。

個人的にどれも着てたら正直全く気になりません。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ロサンゼルスアパレル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ロサンゼルスアパレル

セットアップ

L