『伊太利屋 コート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 05時 36分に出品され04月29日 05時 36分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 伊太利屋のコートです



7号（9号の方も問題ないかと思います）

表地ポリエステル100

裏地キュプラ100 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 伊太利屋 コート