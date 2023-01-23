『《ヴィンテージ希少》アディダスオリジナルス☆トラックジャケット 刺繍 J927【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 04時 05分に出品され03月24日 04時 05分に終了予定です。即決価格は11,882円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫商品名

80s アディダスオリジナルスのトラックジャケットです☺︎





⚫ポイント

・刺繍ロゴ

・サイドライン

・80sヴィンテージ感がオシャレです♪

・デサントタグ‼︎





古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません！ご購入はお早めにどうぞ！





⚫状態 中古

使用感、裾辺りのフロントのファスナーの開閉が少し硬いですが、その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます☺︎



⚫️カラー

ホワイト 白色

オレンジ 橙色

エメラルドグリーン





⚫サイズ (Lサイズ)

（着丈65cm、身幅56cm、袖丈77cm）

※ラグラン袖タイプになります



ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ！

送料無料、即購入OKです！！



この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します♡

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^



#J927

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カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 《ヴィンテージ希少》アディダスオリジナルス☆トラックジャケット

刺繍

J927