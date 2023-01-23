『希少！ 美品 CROSS COLOURS キャップ USA製 レア 赤 刺繍ロゴ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 22時 08分に出品され03月20日 22時 08分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#クロカラビンテージたまき庵



クロスカラーズのレアキャップです。

伝説の90s～00s ヒップホップ 成熟期 レジェンドブランド。

なかなか出てこないアメリカ製

ストリートの感性をしっかり感じながら洋服としてもしっかりかっこいいという、稀有なブランドです。



シンプルなデザインながらカラーセンス抜群！



様々なコーディネートに活躍してくれます。



90sのスケート物、ヒップホップ、B系物は軒並み高騰しておりますのでこの機会にお得にご購入くださいませ。



↓サイズ↓

頭内周り 57cm

スナップバックで調整出来ます。

高さ10cm

ツバの長さ7cm

※素人採寸になります。



■状態

美品（タグがありませんが、ほぼ新品）

大きな汚れ、傷などは見当たりませんでしたが、見落としがございましたら申し訳ありません。感じ方に個人差がございますので、中古品、自宅保管、ビンテージ品ということをご理解の上、ご購入をお願い致します。



●コンパクトに梱包致します。

ご了承くださいませ。



#たまき庵

#たまき庵帽子



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#クロカラビンテージたまき庵 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い ブランド: クロスカラーズ

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