『daiwa pier39 gore-tex ダウンジャケット L ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 06時 33分に出品され04月14日 06時 33分に終了予定です。即決価格は27,508円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブラック



DAIWA PIER39

GORE-TEX INFINIUM EXPEDITION DOWN JACKET

ダイワピア39

ゴアテックスインフィニウムエクスペディションダウンジャケットL sizeになります。



着丈 81cm

身幅 72cm

肩幅 56cm

袖丈 66cm



<アイテム情報>

山岳探検家が着用するシンプルなダウンジャケット。

透湿性も備えたブランドのトップアイテムになります。

シンプルに外観はポケットのみ。

フロントからサイドに大きくデザインしたフラップポケットはハンティングジャケットのポケットディテールを採用。

複数のアイテム収納を可能にしており、インナーには複数のインサイドポケットで収納力を持ち合わせております。

取り外し可能なフードも備え、真冬の寒さからあなたを守ります。





<生地>

・GORE-TEX INFINIUM TM ファブリクス採用

・持続的な表面撥水 (弱い雨を弾く)

・優れた防風性 (強風も暴風であってもしっかり遮断)

・優れた透湿性 (湿気を逃がし、 身体の温度や湿気のバランスを保つ)



あくまでも中古です、神経質な方は購入をご遠慮下さい。



NC NRです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ daiwa

pier39

gore-tex

ダウンジャケット

L

ブラック