『90s リバースウィーブ オハイオ ネイビー XXL ohio 刺繍タグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 11時 10分に出品され04月16日 11時 10分に終了予定です。即決価格は12,324円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】

XXL



身幅60cm

着丈78cm

肩幅50cm

袖丈63cm



【状態】

目立つような傷や汚れはありません。

プリントにひび割れあり。



中古品に理解のある方のみ購入お願いします。



検品をしていますが、古着ですので細かい傷や汚れ等ある場合があります。

古着に抵抗がある方や新品のような商品をお求めの方はご遠慮下さい。



写真の写り具合によって現物より色味に差異があるかもしれません。ご了承ください。



【発送】

発送は送料の最安の方法で発送させていただきます。

梱包の箱等は空き箱を使用しております。ご了承ください。



また、発送後の紛失・破損・事故についての責任は負いかねます、ご了承をお願いいたします。



ペット❌ タバコ❌



即購入OK 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

リバースウィーブ

オハイオ

ネイビー

XXL

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刺繍タグ