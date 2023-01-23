『《未使用品》regleam ドロストファーベスト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 16時 21分に出品され04月30日 16時 21分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 類似品があるため、出品いたします

タグ付き未使用品です



未使用ですが一度人の手に渡っております、ご理解の上ご検討いただきますようよろしくお願いいたします。



折りたたんで発送させていただきます



※HPより

秋冬のレイヤードスタイルに欠かせないファーベスト。

ウェービィーな毛足と直毛がミックスされたカジュアルに使いやすいフェイクファーを使用。程よいボリューム感と軽い着心地で日常使いしやすい1枚です。前後差がありアレンジ可能なドロストコードとフロントホックでショート丈に変化させてお好みのスタイルに。

ロンTやタートルネック、ワンピースやパンツなど幅広いアイテムとも相性抜群。

さっと羽織るだけでシンプルなコーディネートのアクセントになってくれます。



※素材の性質上、衣類やバッグ等に毛がつきやすくなっています。



【サイズ】

FREE

着丈 （前）50cm （後）65cm

肩幅 39cm

バスト 52cm



【素材】

ポリエステル 100%



ドライクリーニング

・クリーニングの際は裏返してクリーニングネ ットをご使用ください。

・アイロンをかける際は、当て布を使用してください。



お取り扱いのご注意（ピリング・毛乱れ・毛抜け）

・この製品は素材の性質上、毛が抜けることがあります。

・着用やクリーニング等の摩擦作用により毛羽が抜け、他のものに付着することがあります。

・付着した毛はブラッシングかテープなどで優しく取り除いてください。

・局部的な摩擦や繰り返しの摩擦作用は出来るだけお避け下さい。



カラー···ベージュ



丈···ショート/ミドル



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 《未使用品》regleam

ドロストファーベスト