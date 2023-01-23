『新品・未使用☆フェイラー シチリアーノボーダー 巾着トートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 21時 43分に出品され03月22日 21時 43分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます(*^^*)



新品・未使用☆フェイラー シチリアーノボーダー 巾着トートバッグ



サイズ 縦約24㎝×横約34㎝×マチ約13㎝（巾着にせず広げた状態での採寸です）

取っ手部分約41㎝



※新品未使用ですが店頭に出ているものを購入しておりますので、気になる方はお控え下さい。



※値下げ交渉不可となりますのでご了承下さい。



※取っ手部分を折り畳んで宅急便にて発送させて頂きますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品・未使用☆フェイラー シチリアーノボーダー 巾着トートバッグ