『Rick Owens Champion グレー ベースボールキャップ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 07時 07分に出品され04月29日 07時 07分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

Championは、スポーツウェアのリーダーとして知られ、スタイリッシュで機能的なアイテムを提供しています。この帽子は、ブランドのアイコニックなデザインを反映しています。



【素材とデザイン】

合成皮革を使用したこのグレーのキャップは、耐久性があり、洗練された印象を与えます。アジャスター付きで、サイズ調整が可能です。



【付属品】

購入時に付属するタグがあり、正規品であることを証明しています。



- ブランド: Champion

- 色: グレー

- 素材: 合成皮革

- バックスタイル: アジャスター付き

- タグ: 付属タグあり



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い ブランド: リックオウエンス

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ Rick

Owens

Champion

グレー

ベースボールキャップ