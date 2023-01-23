『JUNYA WATANABE ジュンヤワタナベ カットワーク 刺繍 シャツ 白【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 10時 17分に出品され04月26日 10時 17分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS

カットワーク刺繍シャツになります。



●サイズ：タグ表記Sサイズ

肩幅38 身幅47 着丈68 袖丈50



●素材：綿100%



●状態：サイズが合わなかったため出品いたします。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



●その他、注意事項：自宅にて保管していました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ジュンヤワタナベコムデギャルソン カラー: ホワイト系/グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ JUNYA

WATANABE

ジュンヤワタナベ カットワーク 刺繍 シャツ 白