『プラダ PRADA 長袖 ポロシャツ ロゴ刺繍 ブラック メンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 04時 46分に出品され04月10日 04時 46分に終了予定です。即決価格は7,869円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRADA 長袖 の ポロシャツ です！

ロゴ刺繍があしらわれており高級感、ブランド力のある品物です。

長袖で肌触りも良く綺麗にお使いいただけます。



シミ薄汚れもなく状態良好です





サイズ表記39

着丈65センチ

身幅44センチ

袖丈66センチ







即購入OK！！！

値下げ交渉OKです！！

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購入元 ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場・ストア商品



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目立つ汚れ、スレありませんが、 中古になりますので細かい見落としあるかもしれません。ご了承ください。



色味は基本的に1枚目の写真の色に近いです！



当店では、人気ブランドを含む幅広いアパレルアイテムを提供しています。新品から中古、未使用まで多彩な状態で取り扱い、レディースとメンズ向けにシャツ、パンツ、ジャケット、ワンピース、スカートなどの多様なデザインをご用意しています。お求めやすい価格で、シーズンごとのトレンドと定番アイテムをお楽しみください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ プラダ PRADA

長袖 ポロシャツ ロゴ刺繍 ブラック メンズ