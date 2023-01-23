『ルイヴィトン LOUIS VUITTON カンヌ ハンドバッグ バニティバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 05時 18分に出品され05月02日 05時 18分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 母から譲り受けたもので、私自身は使用せず何年か自宅保管していましたが、使用しないので出品します。



そとがカラシ色のような黄色で中身は紫で、反対色になっておりお洒落です。これからの季節にもピッタリな配色となっております⭐︎



※付属の南京錠と鍵は紛失してしまったため、付いておりません。あらかじめご了承ください。

※自宅保管のため、神経質な方はご遠慮下さいm(_ _)m

シリアルナンバー:AS1918 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン LOUIS

VUITTON

カンヌ ハンドバッグ バニティバッグ