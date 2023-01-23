『【新品未使用】Denon PerLPro ノイズキャンセリングワイヤレスイヤホン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 07時 35分に出品され03月15日 07時 35分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年7月購入のほぼ未使用品です。

開封したもののBluetooth規格が合わず断念。

箱含めて、付属品全て揃っております。

保証書＆保証期間あり。



完全ワイヤレスイヤホン Denon PerL Pro

アダプティブノイズキャンセリング/パーソナライズ機能

Snapdragon Sound/Bluetooth対応 ブラック AHC-15PLBK



パーソナライズ機能でオーダーメイドサウンド

ロスレスオーディオコーデックにも対応する高音質完全ワイヤレスイヤホン

周囲のノイズレベルに合わせてノイズキャンセル効果を自動的に最適化するノイズキャンセリング機能

外音取り込み機能「ソーシャルモード」を搭載



#denon #ワイヤレスイヤホン #完全ワイヤレスイヤホン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: デノン