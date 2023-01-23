『✨タグ付 未使用✨千鳥格子 ウォッシャブルニット 伸縮性 SHIPS テーラード【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 07分に出品され03月31日 08時 07分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランドバッグや財布を安く販売しております♪

未使用 SHIPS シップス ウォッシャブルニット

テーラード ジャケット カーディガン ニット

羽織り ブラウン 伸縮性抜群 裏地 千鳥格子

紳士服 ビジネス カジュアル パーティー 二次会 式 通勤

メンズ 男性

¥13,970



身幅53cm

肩幅44.5cm

袖丈58cm

着丈67.5cm



平置き実寸。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。着画はお断りいたします。



タグ付き未使用になります。



※主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。



※撮影環境やデバイスによって色味が異なって見える可能性ある点、ご了承ください。



簡易包装にて1〜2日程度で発送いたしますが、仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

お急ぎの方は必ずお伝え下さい♪



大手リサイクルショップから購入しました。

※鑑定済の確実正規品です。万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※あくまでもused品になります。小さな傷やスレ、汚れなどあります。ご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



ブランド品という商品の特性上、すり替え防止の観点から返品、返金は不可とさせていただいておりますので、ご了承ください。



配送時における事故や未着等トラブルに関しましては、当方での責任は負いかねます。



ご利用のモニターにより写真の見え方が異なる場合がございますのでご了承ください。



領収書の発行は行っておりません。

カラー···ブラウン



柄···無地



素材···ウール混



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✨タグ付

未使用✨千鳥格子

ウォッシャブルニット

伸縮性

SHIPS

テーラード