『【値下げ交渉可能】マークアンドロナ ダウンジャケット黒 レディース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 04時 24分に出品され03月27日 04時 24分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マーク＆ロナのレディースダウンジャケットになります。

購入後未使用でクローゼットにしまっておりましたので、目立った汚れやスレなどはありません。

サイズは38、153センチが着てちょうどおしりが隠れる程の丈です。

ウエスト部分が絞れるようになっているのでシルエットも綺麗に見えます

ゴルフウェアということもあり非常に防寒性に優れているため、これからのシーズンオススメです



即購入⭕️

値下げ交渉可能



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種別···中綿・ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: マークアンドロナ