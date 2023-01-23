『SEVENTEEN ver.2 ver.3ペンライト セブチ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 12時 22分に出品され04月08日 12時 22分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グループ名···SEVENTEEN

アイテム/種類···ペンライト



ver.2 2回のみ使用

ずっと電池を入れていた為ソケット汚れあり

点灯には問題ありません

会場で購入

ver3 1回のみ使用

weverseにて購入

どちらも素人保管の為箱などに多少傷汚れなどがありますが気になる方はご遠慮下さい！

箱などの状態は写真でご覧ください



おまけでFOLLOWの銀テープ水色ピンク2本ずつお付けさせていただきます



防水対策、プチプチ、ダンボールにて発送 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: やや傷や汚れあり