『JILSANDER ジルサンダー シャツ ブルゾン ウール 激レア 希少【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 22時 21分に出品され03月19日 22時 21分に終了予定です。即決価格は38,610円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ:44

着丈:68cm

身幅:56cm

肩幅:47cm

袖丈:63cm

着用回数:2回

定価:218.900円

購入先:Farfetch

カラー:midnight

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お気に入りでしたが、

他に気になる服を見つけたので

今回手放すことにしました。



JILSANDERの胸のポケットが印象的な24ss新作ジャケットです。

ウール100%のメルトン生地で暖かいです。

秋春なジャケットとして

冬はインナーとして利用できるので

着用期間が長く使用できます。



※他のフリマサイトでも出品してますので

売り切れ次第出品停止します。



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ジルサンダー

ショート丈

ショート丈ブルゾン

ショート丈ジャケット

ショート丈アウター

短丈

短丈アウター

短丈ブルゾン

短丈ジャケット

ブルゾン

シャツジャケット

インナー

メルトン

アウター

ジャケット

ウール

トレンド

ジップブルゾン

ジップアップ

秋服

冬服 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ジルサンダー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JILSANDER

ジルサンダー

シャツ

ブルゾン ウール 激レア 希少