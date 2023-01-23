『新品タグ付 パシオーネ カフネ デニム シャツ フリーサイズ フォロー割り【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 05時 02分に出品され03月20日 05時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊大人気のデニムシャツが再入荷♪

残りラスト1枚になりました！



＊おまとめリクエスト大歓迎中です(*^▽^*)



【フォロー割！リピート割！あります♪】



＊ブランド



パシオーネ

PASSIONE



mal.レレレさんの配信で人気のカフネやブルーフォンセの姉妹ブランドです。



パシオーネはシニカル、クチューム、クロッシェ、アンナケリー、マリードール、エミュー、インディマークなどを取り扱うセレクトショップで人気のブランドですよ♪



＊サイドライン入りデニムシャツ



＊定価は、17600円です。



＊お色は、ブルーです。（ラインは、ネイビー×イエロー×グリーン）



＊サイドと袖口のラインがアクセントになっておしゃれです。



＊袖口は折り返ししてもOKです。



＊羽織りにも使えて重宝しそうです♪



＊長め丈のゆったりとしたシルエットで体型カバーも叶えてくれそうです



＊柔らかなコットン素材で快適な着心地です。



＊お家で手洗いも出来ます。



＊サイズ/３８サイズ（フリーサイズ）



着丈：前/約68cm 後ろ/約75cm

身幅：約62cm

裾幅：約65cm



＊素材/コットン100％

別布/ポリエステル100%



＊生産国/中国製



他にもパシオーネの商品を出品していますので、こちらをご覧くださいませ

#ERIKOパシオーネ



⭐️ 即ご購入可能です。



⭐️ フォロー割！リピート割！ございます。(詳細はプロフィールをご覧くださいませ）



⭐️丁寧な梱包を心がけています。おかげさまで皆様から好評をいただいております。



⭐️希望価格を登録して、ご購入されない方が多いです。ご購入の意思がある方のみ、ご登録していただけたら幸いです。



⭐️ 他でも出品しておりますので、突然削除することもございます。



どなたかにお気に入りいただけると幸いです♪



最後までお読みいただきまして、ありがとうございますm(_ _)m



#rerereさん

#レレレさん

#rerere



色...ブルー



素材...コットン



カラー/ネック...バンドカラー/ノーカラー



透け感...透け感なし



季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: パシオーネ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 新品タグ付

パシオーネ

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デニム

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