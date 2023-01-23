『AVIOT TE-W1-PNK ピヤホン8【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 12時 12分に出品され03月18日 12時 12分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 映画見るのに一度だけ使用しましたが合わないので出品します。



6月23日AVIOT公式Amazonにて購入



他サイトでも出品中ですので売れたら削除します。



AVIOT TE-W1-PNK ピヤホン8

アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング ワイヤレスイヤホン

ピエール中野氏完全監修



数時間程度使用しましたが自身の耳の形状に合わなかったため出品です。

付属のイヤーピースもともと本体に付いていたもののみ使用。

そのほか付属品は未使用です。



コアキシャル3Dシステム

ハイレゾ対応 イヤホン デュアルダイナミックドライバー 金属製ノズル採用 マルチポイント対応



ピヤホン8

アビオット

AVIOT

ワイヤレスイヤホン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アヴィオット