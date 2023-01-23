『YONEX ロールガット 200m エクスボルト65 ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 13時 36分に出品され04月07日 13時 36分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ゲージ0.65mm

長さ10m

構造マルチフィラメント

素材芯糸／高強度ナイロン

側糸／フォージドファイバー（ブレーディング加工）

コーティング エラスティシティアウター（ナノアロイ®適用） 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ガット 商品の状態: 新品、未使用